La MB.02 Rick & Morty de LaMelo Ball arrive

Le 17 février, les sneakerheads se doivent d'être au taquet. Le deuxième volet de la collaboration entre Puma et LaMelo Ball autour de la série Rick & Morty va être disponible pour le public, avec un design encore plus audacieux et référencé.

La MB.02 du meneur des Charlotte Hornets et les designers ont opté pour un nouveau modèle flashy aux coloris dépareillés inspirés des aventures du scientifique et de son petit-fils - si vous n'avez jamais regardé la série, foncez - à travers les dimensions.

En termes de caractéristiques plus techniques, la MB.02, sur ce modèle ou sur les autres, brille par sa légèreté et ravira les joueurs en quête d'explosivité, d'adhérence et de confort. La MB.02 "Rick & Morty" sera disponible sur PUMA.com et chez tous les revendeurs spécialisés.

Enfin débarrassé des blessures, LaMelo Ball revient en forme avec les Hornets et sort d'un match à 30 points et 15 passes contre Atlanta.