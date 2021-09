Il y a quelques années, Shaquille O'Neal avait clairement pris pour cible JaVale McGee. Toutes les semaines, dans son célèbre segment "Shaqtin'a Fool", le Big Cactus trouvait le moyen de caler une action de celui qui jouait alors pour les Denver Nuggets. On ne va pas se mentir, on a beaucoup ri les premières fois, autant pour les punchlines de Shaq que pour les actions souvent loufoques de McGee.

Puis est venu un moment où sa présence était abusée et injustifiée. McGee a commencé à prendre ombrage des moqueries incessantes à son égard et Shaq s'est fait tirer les bretelles par sa propre mère, après avoir été d'abord critiqué par Pamela McGee, la mère de JaVale, ex-joueuse WNBA.

Pour la première fois, JaVale McGee ont évoqué ensemble cette affaire lors de l'émission de Shannon Sharpe.

"J'ai fait révoquer la carte de Shaq dans le ghetto. Nous sommes des Afro-Américains et des athlètes, c'est une fraternité. Une fois que tu as enfreint le code, tu n'as plus la carte. Il fallait lui montrer qu'il était allé trop loin. Jamais je ne m'excuserai d'avoir protégé l'un des miens. J'ai grandi dans un quartier chaud, pas JaVale. C'était du harcèlement", a expliqué Pam McGee.

Shaquille O'Neal ne parlera plus jamais de JaVale McGee, un joueur « trop sensible »

JaVale McGee, récemment sacré champion olympique avec Team USA et triple champion NBA avec Golden State puis Los Angeles, a reconnu que les moqueries de Shaq l'avaient beaucoup desservi.

"Avant d'être à Golden State, je n'étais pas en position de me défendre. Une fois là-bas, dans une équipe qui gagne, j'ai répondu. Parfois, il mettait simplement un lay-up raté dans le Shaqtin', alors que ça arrive souvent. C'était devenu trop.

Avec Shaq, on s'est déjà croisés, mais on a jamais eu de vraie conversation. Sur le moment, je ne réalisais pas l'impact que tout ça pouvait avoir sur ma carrière. Les coaches venaient me voir pour me dire qu'en fait j'étais très différent de l'image qu'ils avaient de moi à cause du Shaqtin'a Fool. Ils ne savaient pas que j'étais intelligent, vocal ou bon au basket. Tout ça nuisait à ma réputation".