On connaît les deux matches d'ouverture de la saison NBA 2023-2024 et les Christmas Games. Demandez le programme !

La saison NBA 2023-2024 ne débute que dans deux mois et demi, mais la ligue vient de mettre l'eau à la bouche des fans en annonçant les premiers rendez-vous au programme, ainsi que les traditionnels Christmas Games disputés, comme leur nom l'indique, le jour de Noël.

Les champions en titre vont inaugurer cette nouvelle saison, comme c'est généralement le cas. Les Denver Nuggets accueilleront les Los Angeles Lakers le 24 octobre prochain, pour un remake de la dernière finale de la Conférence Ouest. Nikola Jokic et ses camarades avaient sweepé (4-0) la troupe de LeBron James pour se rapprocher un peu plus du titre.

Ce même jour, deux prétendants très sérieux à la succession des Nuggets s'affronteront. Les Golden State Warriors recevront les Phoenix Suns, l'occasion pour Chris Paul de déjà retrouver ses anciens coéquipiers, et pour Kevin Durant de tester sa popularité au Chase Center, non loin de là où il a remporté les deux seuls titres de sa carrière, avec deux MVP des Finales NBA à la clé.

En ce qui concerne les Christmas Games, voici ce qu'a concocté la ligue :

Les New York Knicks accueilleront les Milwaukee Bucks au Madison Square Garden.

Le Miami Heat et les Philadelphie Sixers s'affronteront en Floride.

Les Los Angeles Lakers seront opposés à leurs rivaux historiques des Boston Celtics à la Crypto.com Arena.

Les Phoenix Suns recevront les Dallas Mavericks.

Les Golden State Warriors seront en déplacement chez les Denver Nuggets.

Allez, les training camps et la pré-saison ne sont plus si loin ! En attendant que la NBA ne reprenne ses droits, il y a évidemment la Coupe du monde 2023 à suivre en Indonésie, aux Philippines et au Japon, mais aussi les playoffs WNBA pour patienter.

Le CQFR de jeudi matin

Podcast #105 : Les joueurs qui ont le plus à prouver cette saison