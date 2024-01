La NBA devrait enquêter sur l’absence de Joel Embiid

Joel Embiid n'a de nouveau pas joué à Denver et n'est plus apparu sur le parquet des Nuggets depuis 2019. Malgré la victoire de ses joueurs, Michael Malone était déçu pour le public que le Camerounais n'ait pas pu tenir sa place en dernière minute. Sans vouloir jeter le doute autour de la légitimité de cette absence, le coach des Nuggets a manifesté son incompréhension.

"Je ne sais pas comment on passe d'actif, de disponible, à forfait comme ça. Je suis certain que la ligue va regarder ça parce que ce n'est pas très bien vu. J'ai regardé le match contre les Pacers il y a deux jours et je suis sûr qu'il est touché".

Il est probable que la NBA se penche sur la question au vu des directives annoncées cette saison sur la présence des joueurs majeurs dans les grands rendez-vous. Joel Embiid s'est échauffé, mais avait l'air particulièrement "fatigué" d'après le journaliste Andy Bailey.

Le MVP 2023 n'a plus droit qu'à 6 matches d'absence avant d'être déclaré inéligible pour les trophées individuels, à commencer par celui de MVP.

