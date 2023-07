Au menu du CQFR du lundi avec Shaï Mamou et Benjamin Moubèche : les dernières évolutions dans le dossier Damian Lillard.

On termine le mois de juillet avec ce CQFR du lundi matin où Shaï Mamou et Benjamin Moubèche sur les derniers rebondissements dans le dossier Damian Lillard, les déclarations de Julius Erving (avec une balle perdue pour Kevin Durant) et un mot sur le premier match de préparation des Bleus à Pau contre la Tunisie.

