La New Balance 550 fait un clin d’oeil à l’université de North Carolina

Les fans des Tar Heels vont une fois de plus se régaler

La New Balance 550 dans sa version low est une des grosse surprise de cette dernière année. La silhouette de 1989, remise sur le devant de la scène par Aimé Leon Dore, est ultra recherchée par les sneakerheds du monde entier. Dad shoe par excellence, elle a surtout toujours eu la bonne idée de rester sur les coloris simples, avec une base blanche et juste un seul autre colorway qui peut faire penser à des universités US.

Cette tendance se confirme avec une future version en cuir clanc agrémentée du bleu ciel de l'université de North Carolina autour du N, sur tout le mesh de l'arrière du pied, l'outsole et le 5550 latéral. On valide à 1000% cette étiquette qui reprend un ballon de basketball entourant le traditionnel logo NB en noir assorti à une grande partie de la semelle .

La release de cette pépite devrait se faire dans les semaines à venir. Stay tuned.

Les images de la New Balance 550 "UNC"