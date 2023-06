La Nike Air Flight Huarache reprend le coloris Bordeaux

Le coloris Bordeaux est l'un des préféré de la Air Jordan 7 pour tous les fans de la silhouette qui a amené MJ à sa seconde bague de champion et sa seconde médaille d'or avec la Dream Team en 1992. Il a été porté par Jordan lors du All Star Game 92 et surtout dans le clip Jam aux côtés de Michael Jackson. Quelle belle surprise de voir que la Air Flight Huarache popularisée par le Fab Five de Michigan à la même époque va aussi être recouverte du fameux colorway.

Cette autre création de Tinker Hatfield reprend toute la technologie Huarache en la renforçant sur la toebox (le cuir remplace le nylon de la version running) et en la rehaussant, tout en laissant de la liberté à la cheville. Gris et noir sont bien présents sur l'upper, et du bordeaux est posé sur le sur le chausson Huarache, doublé de jaune à l'intérieur, et sur le Air du talon.

Une vraie belle idée dont la date de sortie devrait être révélée dans les prochaine semaines.

Les images de la Nike Air Flight Huarache Bordeaux