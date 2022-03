La Nike Air More Uptempo prend un coup de jeune

Alors que notre dernier Mook vous emmène faire un grand tour en 2003, Nike retourne encore un peu plus loin, plus précisément en 1996. Cette année fut certainement la plus belle de l'histoire de la marque au Swoosh en matière de kicks basketball, avec des silhouettes devenues intemporelles. Que ce soit la Air Jordan 11, la Air Max Penny ou encore la Air More Uptempo, les designs restent inégalés pour une période où tout semblait possible.

Si la chaussure de Penny reste en Europe un peu plus confidentielle (quoique très recherchée), la More Uptempo reste un must have de ce golden age. Avec ses trois gigantesques lettres AIR, elle reste reconnaissable entre mille. Une nouvelle version dénommée Copy Paste va être proposée aux fans du modèle porté par Scottie Pippen, sorte de mix des meilleures recettes de Nike. La base est classique en cuir blanc posée sur une semelle crème, mais on a rajouté de l'inédit : un large swoosh brillant (coucou la Air Grudge...) sur l'extérieur du pied pour rappeller le patent leather de la Jordan 11, et un patch ovale sur l'intérieur du pied, que l'on retrouvait souvent en 96. L'ADN de la More Uptempo est bien là, avec sa bulle d'air sous tout le pied, et son mini swoosh cousu sur l'avant.

C'est très bien pensé, et si les puristes hurleront certainement au blasphème, les autres verront là une touche d'originalité et un joli clin d'oeil à l'héritage d'une période bénie.

La sortie de cette More Uptempo devrait se fare dans les mois à venir.

Les images de la Nike Air More Uptempo Copy Paste :