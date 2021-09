La Nike Blazer 77 rejoint la collection NBA 75th anniversary

La Blazer de Nike est un des modèles les plus emblématiques de la division basketball de la marque au swoosh. Ancêtre de la Air Force 1, de la Dunk ou de la Jordan 1, elle est devenue une icône de la culture lifestyle, et c'est bien normal de la voir s'ajouter aux collections destinées à fêter les noces de diamant de la NBA.

C'est un modèle bicolore qui va être proposé, avec du blanc sur l'extérieur et du noir à l'intérieur, coupant en deux le pied avec des swooshes également en mismatch, rouge ou noir, ce qui devrait ravir les fans des... Trailblazers. Le logo NBA 75 est cousu sur le talon. Et comme c'est une Blazer 77, la version est plus vintage et premium, avec deux renforts sur l'avant et un vieux logo Nike sur l'arrière. On survalide la semelle rouge qui met un peu de folie dans cet ensemble assez sobre.

Cette Blazer devrait être disponible dans les semaines à venir.

Les images de la Blazer 77 NBA 75th