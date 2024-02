La Nike KD 4 Aunt Pearl de retour en 2024

La KD 4 va être un des bangers de 2024, et personne ne va s'en plaindre. Nous vous avons unboxé cette semaine dans notre live instagram le coloris Galaxy récemment réédité pour le All Star Weekend d'Indianapolis, et c'est cette fois un autre colorway qui est annoncé pour la fin d'année, le toujours très positif Aunt Peal appliqué sur chaque chaussure de la star des Suns.

Du rose est posé sur tout l'empeigne et la semelle pour rendre hommage à la tante de Kevin Durant, emportée par un cancer du poumon, complété par un gris cotonneux sur la languette, l'intérieur du pied et le talon. Le Swoosh posé sur le large strap désaxé est en noir, tout comme le logo KD cousu sur le talon.

Ce modèle devrait faire son grand retour d'ici la fin de l'année, et nous vous en tiendrons informés bien évidemment.

Les images de la KD 4 Aunt Pearl