Les collections sneakers prévues pour le All Star Weekend se sont dévoilées ces dernières semaines et parmi les silhouettes les plus guettées de cette cuvée 2024 se trouve la réédition de la version Galaxy de la KD 4.

Alors que la ligne de Kevin Durant fête son 16ème opus, Nike nous propose un retour en 2011 avec un coloris présenté à l'époque lors du ASG. D'inspiration spatiale, cette paire qui rend hommage au Kennedy Space Center part sur un coloris métallique gris, complété par du orange, du noir étoilé sur la midsole et une semelle qui brille dans le noir pour les aficionados de la night après le jeu. Des patches rappellent les missions de la NASA, et le grand strap qui prend tourt le pied n'a pas prius une ride. La semelle intérieure montre une galaxie et un Pégase y est aussi figurée. Le logo KD est cousu sur le talon,

Rendez-vous le 15 février sur l'appli SNKRS ou les amis de basket4ballers pour attraper cette KD moyennant 130 petits billets.

Les images de la KD 4 Galaxy