La Nike Kobe 8 Protro se lance dans la numérologie

C'est une inconnue sur laquelle tous les fans hardcore de Kobe Bryant s'arrache les cheveux depuis des décennies. 8 ou 24 ? 24 ou 8 ? Quelle est la meilleure période du Black Mamba ?

Nike se garde bien de trancher le débat et va poser les glorieux numéros sur une Kobe 8 Protro blanche agrémentée de violet sur les lacets, le swoosh cousu, la signature latérale, et les logos de la languette et du talon. Le même violet que l'on retrouve sur les 8, 24 et 2 (pour sa fille Gigi) qui sont placés sur toute la silhouette.

La semelle icy est parfaite pour compléter cette ensemble inédit et assez original, rendant le meilleur hommage possible à la légende des Lakers et à son héritage, et qui se doit de figurer dans toute collection de sneakerhead.

La date de sortie ? On vous la donne en mille : 8/2/24 !

Les images de la Nike Kobe 8 Protro "White / Court Purple"