La Nike Kyrie Infinity se camoufle en léopard

Très populaire sur les terrains, la Kyrie Infinity va dans les prochaines semaines se décliner en mode camo. En attendant que le drama 2k22 du meneur des Nets touche à sa fin, c'est une version lifestyle de son modèle signature alternatif qui est présenté.

Le mix de matériaux est vraiment intéressant, avec du cuir gros grain, mesh et cuir lisse. Le coloris tire sur du gris beige, avec un camo vert qui fait écho à un imprimé léopard toujours prisé des sneakerheads. Les deux pieds sont en mismatch, léopard d'un côté et camo de l'autre, ce qui est toujours une réussite. Du rose pâle est placé sur les logos de la languette, et le tout est posé sur une midsole crème et une outsole beige, sous laquelle on retrouve la signature du joueur et le tracé de l'infini.

Pas encore de date de sortie annoncée pour cette belle Kyrie Infinity qui lorgne vers le lifestyle, avant de débuter peut être la dernière saison de la love story entre le joueur et Nike.

A suivre...

Les images de la Kyrie Infinity Leopard Camo