La Nike LeBron 21 Purple Rain en approche

La LeBron 21 a démarré son offensive et à l'image du numéro 6 des Lakers, cela va une fois de plus être quasiment impossible de l'arrêter. Plusieurs colorways sont attendus dans les prochains mois, mais d'ici quelques jours c'est la version "Purple rain" qui va débarquer.

Bien entendu elle rend hommage à la légende Prince que LeBron James adore plus que tout autre artiste. Le violet recouvre tout l'upper en cuir mat avec un Swoosh en ton sur ton et en relief. Un fil jaune trace la virgule de l'intérieur du pied et le motif original du talon.

D'autres teintes de violet sont présentes sur la semelle et le renfort de l'arrière du pied garantissant un support et un amorti optimal, car il ne faut pas oublier que cette chaussure est une petite bombe de technologie. En tout cas ce coloris est une pure merveille, et il faudra encore patienter jusqu'au 14 octobre prochain avant de pouvoir en profiter.

Les images de la LeBron 21 Purple Rain