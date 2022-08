La Nike PG 6 se cale sur les maillots City Edition

La PG 6 de Nike, sixième mouture du modèle signature de Paul George a eu la bonne idée de se parer des couleurs des jerseys City Edition. Chaque année, les maillots du même noms sont fiévreusement guettés par les fans et collectionneurs, et à part quelques notables exceptions, nous ne sommes jamais déçus. Les Clippers lovers ont donc certainement pu mettre la main sur ce maillot bleu ciel avec des touches grises, blanches et oranges, frappé du numéro 13 (ou 2 pour Kawhi Leonard).

Ces mêmes couleurs se posent sur cette chaussure et sa tige basse, avec des dégradés qui font penser aux couchers de soleils californiens.

Cette belle sortie est déjà disponible sur le site de Nike et au prix plus que confortable de 119,99 €

Les images de la PG 6 "City Edition"