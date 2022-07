La Nike Terminator High revient avec les couleurs de Georgetown

Pour ceux qui s'intéressent à la culture sneaker et qui ont pu se plonger dans l'incroyable ouvrage de Bobbito Garcia "Where'd You Get Those ?", ou si vous avez plus de 40 ans, vous vous rappelez certainement de la Nike Terminator. Avant le phénomère Air Jordan, quand on parlait de basketball chez Nike, c'était surtout Air Force 1 et Dunk. La Terminator High complètera ce Big 3 et la voir revenir est un délice.

Quand on la regarde d'en haut, on se rend compte que la filiation avec la Dunk et la AF1 est parfaitement assumée, en full leather avec un grand logo NIKE sur tout le talon. Encore plus croustillant, c'est dans un coloris OG que la Terminator revient, à savoir du gris très clair et bleu marine pour rendre hommage à la fac de Georgetown.

Pas de date de release pour le moment, mais il se chuchote qu'une collab avec les japonais de Comme des Garcons est également dans les tuyaux.

Les images de la Nike Terminator High Georgetown