La Nike Zoom Freak 4 enfin dévoilée

Teasée par Nike et Giannis Antetokounmpo himself il y a quelques semaines lors du lancement du film "Rise" sur Disney+, la Zoom Freak 4 se dévoile enfin et de manière officielle, confirmant les premiers visuels.

Conforme à la lignée, cette Freak 4 continue d'utiliser l'engineered mesh pour la stabilité et la robustesse, et le design reste simple, avec un large Swoosh inversé sur la longueur externe du pied. Les logos Freak et du joueur sont cousus sur les talons, et la semelle laisse apparaitre les prénoms de la fratrie Antetokounmpo.

Petite particularité : les tailles enfants auront droit à un strap latéral en bonus, qui ne sera pas présent sur la version adulte.

Auriez vous aimé le strap sur tout le sizing ? Donnez nous votre avis !

Cette Zoom Freak 4 devrait sortir dans le courant du mois d'août. Date à confirmer.

Les images de la Zoom Freak 4 Barely Volt