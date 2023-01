La Nike Zoom Generation First Game revient en 2023

Just a shoe from Akron.

Alors que le compte à rebours est très sérieusement enclenché pour voir LeBron James dépasser Kareem Abdul Jabbar au classement du meilleur scoreur all time de saison régulière, Nike nous ramène 20 ans en arrière, du côté de Cleveland. Ce soir là, un jeune rookie sorti droit du lycée va jouer son premier match NBA dans sa ville natale, et l'excitation est à son comble dans l'Ohio.Le match ne se passera pas comme espéré, avec une défaite contre Denver et Carmelo Anthony, mais le public aura pu admirer la Zoom Generation, premier modèle signature du jeune King (à 18 ans...!) dans un coloris blanc et rouge.

Mélangeant cuir blanc en majorité (avec un cuir nervuré sur le mudguard) et mesh sur les côtés et une partie de la midsole, ce coloris dénommé “First Game” rajoute également du bleu autour du swoosh, sur la bulle de la languette contenant le nom du joueur, et sur les empiècements de plastique brillant sur le talon, lui donnant une allure très Team USA. La date du 5 novembre 2003 est cousu en chiffres dorés à l'intérieur du col.

Pour fêter comme il se doit les 20 piges de cette Zoom Generation qui emmènera LBJ vers le titre de Rookie Of The Year, la firme de Beaverton annonce sa réédition, sans pour autant nous donner de date de sortie précise.

A suivre de très près...

Les images de la Nike Zoom Generation First Game