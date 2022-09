La nouvelle LeBron 20 tient toutes ses promesses

Ca y est Nike officialise l'arrivée de la LeBron 20 qui va permettre d'entamer les célébrations des 20 piges de présence du King dans la grande ligue, ainsi que des 20 piges de contrat avec la marque au Swoosh. Cette LeBron 20 est déjà annoncée comme la plus légère de la lignée, mais également celle avec la tige la plus basse, première chose qui saute aux yeux en voyant les images. Dessinée pour permettre les incessants changements de rythme de LBJ et de la nouvelle génération de joueurs., elle sera dotée, comme souvent sur les LeBrons, d'une poche Zoom Air placée sur l'avant et sur le talon mesurant 13 mm d'épaisseur, pour aider à la protection contre les chocs.

Les hommages à la carrière de LeBron se font dans la reprise de certaines des caractéristiques les plus appréciées par le King de ses précédents modèles signatures. La doublure du col est affublée de la technologie Nike Sphere qui est apparue à l'origine dans la génération Air Zoom, 1ère chaussure de BronBron chez Nike. Une tige en fibre de carbone est placée au milieu du pied pour fournir un retour d'énergie et une rigidité en torsion pour les mouvements explosifs, et c'est son grand retour depuis la Zoom LeBron 5. Le logo Dunkman revient également sur la semelle extérieure après être apparu pour la dernière fois sur la LeBron 16.

Le tissage est épais et superbe en gros plan, laissant imaginer une grande souplesse et respirabilité.

Quant au premier coloris dénommé Time Machine, il est tout simplement magnifique, avec ce mélange de vert pale, de rose et orange. On vous laisse vous délecter des nombreux petits détails, comme ce petit bijou de lacet XX sur l'avant.

Rendez-vous le 29 septembre pour l'arrivée de cette LeBron, 20ème du nom !

Les images de la LeBron 20 Time Machine