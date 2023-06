La nouvelle Puma MB.03 présentée… en NFT

S'il a toujours un temps d'avance sur le parquet avec les Charlotte Hornets, LaMelo Ball semble en prendre un autre en ce qui concerne la présentation de son nouveau modèle signature

La troisième mouture de sa collaboration avec Puma, dénommée MB.03, si elle présente un shape quasi identique à ses grandes soeurs, sera assez folle dans sa conception et la prise de risque. Entre les matériaux divers, que ce soit du mesh, du tissu et des renforts plastique, et les nouveautés esthétiques, tout est réuni pour plaire à un grand nombre de ballers. Des traces de griffures sont présentes sur l'avant et le côté, laissant apparaitre le système d'aération du pied, le talon est rembourré, et la semelle déborde également sur l'upper comme des traces d'eau à grande vitesse.

Cette MB.03 aura un premier coloris dénommé “GutterMelo”, un travail effectué avec l'entreprise NFT dénommée Gutter Cat Gang, qui imprime sa mascotte sur le haut de la languette. Mille détails, mille couleurs, on valide fort !

Avant la sortie réelle et physique de cette chaussure qui se fera après l'été, ce nouveau modèle signature sera dans un premier temps disponible comme NFT le 29 juin prochain, et ceux qui le possèderont auront la priorité sur l'achat réel pendant une fenêtre du 18 juillet au 20 août.

Le futur, on vous dit...

Les images de la Puma MB.03 GutterMelo