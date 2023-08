La pépite Cooper Flagg en NBA un an plus tôt, un 1st pick assuré ?

On vous parlait récemment de Cooper Flagg dans un petit portrait qui mettait en avant le fait que le garçon était le plus gros prospect américain depuis pas mal de temps. Dévastateur sur le circuit high school et 1st pick annoncé pour la Draft 2026, Flagg vient d'être reversé, à sa demande, dans la classe d'âge supérieure. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la prochaine saison sera la dernière pour Flagg à la célèbre Montverde Academy et qu'il pourra démarrer sa carrière universitaire en 2024-2025, avant de se présenter à la Draft NBA 2025.

Une nouvelle tout sauf anodine pour les franchises qui ont déjà cerclé le nom de Cooper Flagg et l'ont inclus dans leur stratégie sportive des prochaines années. Le natif du Maine, capable de jouer sur les postes 3 et 4, avec une polyvalence et une panoplie effrayantes des deux côtés du terrain, a donc de très sérieuses chances d'être le n°1 de la Draft 2025, c'est à dire dans moins de 2 ans. Pour lui, cela signifie un contrat probable de 11 millions de dollars un an plus tôt, mais aussi une arrivée dans la ligue à un moment où, à en croire les spécialistes, il sera plus que déjà prêt à intégrer la ligue et à y briller.

Cooper Flagg, un Kirilenko survitaminé avec la hype de Wembanyama ?

Flagg, qui n'aura 17 ans qu'en décembre prochain, a plusieurs fois déclaré que Duke était l'université de ses rêves et il a récemment effectué la visite du campus de Durham. Tout le monde s'attend à ce qu'il annonce son ralliement aux Blue Devils une fois sa dernière année de lycée effectuée. Ces reclassements dans la classe supérieure ne sont pas si rares et d'autres avant lui ont montré que leur choix avait été judicieux, comme Jamal Murray, RJ Barrett ou Anthony Edwards, puisque leur cote à la Draft n'a pas été affectée par cette décision.

Pour rappel, Cooper Flagg c'est 2,08m, une vraie usine à basket, un feu intérieur et un goût de la provocation qui pourrait parfaitement le faire devenir le nouvel antagoniste de Duke que l'Amérique universitaire aime tant détester à chaque génération. C'est aussi, tout simplement, l'un des jeunes basketteurs les plus doués d'un pays qui est en train de voir des talents étrangers truster le paysage ces dernières années, avec des MVP et des champions venus d'ailleurs.

