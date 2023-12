La pépite Cooper Flagg sera supervisée pendant le Final Four de la NBA Cup

C'est une grande première : les franchises NBA vont avoir la possibilité de scouter quelques uns des meilleurs lycéens du pays, chose jusque-là interdite sous peine de sanctions. ESPN annonce ce mardi qu'un showcase avec des rencontres entre équipes de high school parmi les plus cotées aura lieu lors du Final Four de la NBA Cup à Las Vegas cette semaine.

Ainsi, des scouts et GM appartenant aux 30 équipes NBA, en plus de celles qui seront sur place pour s'affronter dans ce in-season tournament. Le talent qui cristallisera en partie l'attention ce jour-là risque fort d'être Cooper Flagg, qui a récemment signé avec Duke pour la saison 2024-2025 et est déjà favori pour être le 1st pick de la Draft 2025. On vous l'avait d'ailleurs déjà présenté dans un portrait il y a quelques semaines.

Le match entre l'équipe de Cooper Flagg et celle du futur joueur des Texas Longhorns, Tre Johnson, sera ainsi diffusé sur ESPNU sur ce weekend du 8-9 décembre, en marge des rencontres de la NBA Cup.