La pépite croate de 2,18m Zvonimir Ivisic a choisi Kentucky

La NCAA a de plus en plus de mal à attirer les gros prospects ces derniers temps, ces derniers choisissant plus volontiers la G-League ou l'Overtime Elite pour des raisons financières. Kentucky est l'une de ces superpuissances en difficulté de ce point de vue-là, avec des résultats sportifs de moins en moins probants. Les Wildcats et leur gourou John Calipari n'ont plus remporté de titre de champion depuis 2012 et n'ont plus atteint le Final Four depuis 2015. Pour tenter de remédier à cela, "UK" va pouvoir s'appuyer sur Zvonimir Ivisic.

Le Croate, annoncé depuis quelques années comme l'un des Européens les plus prometteurs à son poste, a annoncé mardi avoir choisi de rejoindre le campus de Lexington avec effet immédiat. L'intérieur de 19 ans, 2,18m sous la toise, jouait la saison dernière avec le club monténégrin de Podgorica. Aussi bien en championnat qu'en Ligue Adriatique, Zvonimir Ivisic a fait étalage de son immense talent. De ce que l'on a pu voir jusque-là, le garçon a un profil moderne, c'est à dire qu'il est à la fois capable d'utiliser sa taille, particulièrement en défense pour être un protecteur de cercle efficace, mais aussi de s'écarter pour shooter à 3 points. L'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous, mais à cet âge et avec un peu d'expérience acquise aux Etats-Unis, on peut facilement lui imaginer une progression qui le mènera jusqu'en NBA.

Zvonimir Ivisic from Croatia has committed to Kentucky and will join the 2023 roster. A 7-2, 220-pound big that is fluid & moves very well for his size. Ivisic plays outside-in and has high potential. ABA Playoff Averages

- 15.7 ppg

- 8.3 rpg

- 1.0 bpg

- 63% FG

- 40% 3P#BBN pic.twitter.com/nMadPjhhT7 — Tristan Pharis (@TristanUda) August 1, 2023

A Kentucky, Zvonimir Ivisic aura pour partenaires une pléiade de freshmen particulièrement cotés : Justin Edwards, Aaron Bradshaw, DJ Wagner (le fils de Dajuan Wagner, que John Calipari a coaché à Memphis) ou encore Rob Dillingham.