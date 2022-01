La relation qui fait du bien : DeMarcus Cousins + Michael Malone = ♥

DeMarcus Cousins ne s'est pas entendu avec beaucoup de coaches durant sa carrière, particulièrement à Sacramento. On savait qu'il avait toutefois beaucoup d'estime pour Michael Malone, dont il n'avait pas du tout apprécié l'éviction à l'époque chez les Kings. La nuit dernière, Cousins a rejoué sous les ordres de Malone, depuis devenu un coach incontournable en NBA avec Denver.

Pas encore très en jambes contre Detroit, "DMC" a au moins pu partager des moments sympathiques avec Malone. Le respect et l'affection entre eux sont intacts, comme l'ont démontré leurs déclarations.

"Entre nous, c'est de l'amour authentique en dehors du basket. On a développé cette relation à Sacramento et ça s'est poursuivi toutes ces années ensuite", a confirmé Cousins, qui a aussi trouvé Malone changé par rapport à l'époque où il officiait en Californie.

Pour sa première apparition sous le maillot des Nuggets, DeMarcus Cousins a joué 12 minutes pour 2 points, 6 rebonds et 4 fautes. Denver s'est imposé face à Detroit.

Michael Malone on DeMarcus Cousins: “I know what he’s been through. This guy after playing really well in Milwaukee was sitting at home waiting for his phone to ring. That’s crazy to me. I don’t know if people are scared of him or what. But I’m not scared of him. I love him.”

