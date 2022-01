Nikola Jokic mérite plus de respect, son coach lui fait un éloge vibrant

La saison qu'est en train de réaliser Nikola Jokic sur le plan individuel pour préserver les chances des Nuggets de jouer les playoffs est magnifique. A bien des égards, ce qu'il fait n'est pas moins impressionnant que ce qui lui a permis d'être élu MVP la saison dernière. Pourtant, le sentiment général du côté de Denver est que le Serbe n'est pas considéré à sa juste valeur autour de la ligue et dans les médias.

C'est ce qu'a expliqué Michael Malone, le coach des Nuggets, dans une déclaration qui fera chaud au coeur du Joker et de ses fans.

"En termes d'attention, je pense que Nikola Jokic est l'un des MVP auxquels on manque le plus de respect. Si vous ouvrez un dictionnaire et regardez la définition du mot constance, il y aura une photo de Nikola. Si on repense à la saison dans la bulle, plus la saison dernière complète et cette année où on savait que l'on jouerait sans Jamal pendant longtemps, puis où on a perdu MPJ et PJ Dozier, ce qu'il fait est absolument incroyable.

Nikola Jokic n'est pas sexy. C'est un fait, rien ne l'est chez lui, même si sa femme ne sera sans doute pas d'accord. Par contre, si vous êtes un vrai passionné du jeu, un coach ou juste quelqu'un qui aime que le basket soit joué de la bonne manière, alors là vous pouvez l'appréciez au niveau auquel il mérite d'être apprécié.

Vous ne le verrez pas sur SportsCenter en train de dunker sur quelqu'un. On ne va pas non plus le voir contrer un adversaire et finir dans les tribunes. Mais si vous aimez la passe, le QI basket, la lecture de jeu, le scoring, le rebond, le playmaking, vous comprendrez. Et je commence enfin à entendre de bonnes choses sur ses qualités de défenseur..."