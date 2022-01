Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Wizards : 118-122

Suns @ Raptors : 99-95

Warriors @ Grizzlies : 108-116

Wolves @ Pelicans : 125-128

Pistons @ Bulls : 87-133

Nuggets @ Clippers : 85-87

- Non, on n'en faisait pas trop sur les Memphis Grizzlies. Les voilà sur une série de 10 victoires de suite en NBA après s'être offert le scalp des Warriors cette nuit. Le triple-double de Stephen Curry (27 pts, 10 pds, 10 rbds) n'a pas empêché les Grizzlies, menés de 11 points à l'entame du 4e quart-temps, d'imposer leur loi.

Plus frais et tranchants dans le money time, à l'image de Ja Morant, auteur de 5 de ses 29 points dans la dernière minute du match, les joueurs de Taylor Jenkins ont aussi profité des bons matches de Ziaire Williams et Tyus Jones (17 pts tous les deux), importants dans l'opération remontée du dernier quart-temps.

Ja puts the finishing touches on the @memgrizz 10TH WIN IN A ROW! 🔥 pic.twitter.com/JaK3WlNn47 — NBA (@NBA) January 12, 2022

Morant, sur la lancée de son contre stratosphérique de dimanche, tente même de décoller pour aller contrer des mecs au large maintenant. Ce qui a donné lieu à cette scène sympathique avec Damion Lee.

JA CAN FLY 😳 Ja showed Damion Lee respect after he still hit the 3 over him 😂 pic.twitter.com/w7HIEwTfiA — SportsCenter (@SportsCenter) January 12, 2022

Pour son deuxième match, Klay Thompson a passé 20 minutes sur le parquet pour 14 points, 3 passes et 3 rebonds à 5/13, avec le meilleur différentiel de son équipe (+17). Killian Tillie n'est pas entré en jeu côté Memphis.

Ingram sort un énorme money time

- Brandon Ingram fait discrètement une très belle saison. A défaut d'être épaulé et de pouvoir sortir les Pelicans du bas de tableau, l'ancien Laker fait tout son possible pour que NOLA garde la 10e place en ligne de mire. Cette nuit, il a fait plier les Wolves, qui restaient sur quatre victoires de suite, grâce à une fin de match de très haut niveau.

Avant de crucifier Minnesota quasiment au buzzer sur un shoot à 3 points, Ingram avait déjà rentré un 3+1 et un autre panier extérieur autour de la dernière minute de jeu. Lorsqu'il évolue à ce niveau qui lui avait permis d'être All-Star, New Orleans peut surprendre à peu près n'importe qui l'espace d'un soir.

Les 3 shoots bien clutchs de Brandon Ingram contre Minnesota dont le game winner.

Ingram fait quand même une saison très lourde individuellement. Ses stats dans les victoires des Pelicans (14 matchs) :

26.2 points, 6.9 rebonds, 5.4 assistspic.twitter.com/5OMrnXcq3i — Mos (@mosdehuh) January 12, 2022

Les Wizards s'embrouillent, mais battent quand même OKC

- "Bonne" ambiance à Washington, où les Wizards ont réussi à l'emporter contre OKC malgré une altercation à la mi-temps entre Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope. Les deux coéquipiers ont dû être séparés avant que les choses n'aillent trop loin. Sur le terrain, "KCP" a trouvé les ressources pour être clutch avec un panier à 3 points à 30 secondes de la fin pour aider son équipe à se défaire d'un Thunder tenace, encore emmené par Shai Gilgeous-Alexander (32 pts). Bradley Beal était absent côté Wash, puisque dans le protocole Covid.

Kyle Kuzma a encore été le Wizard le plus productif avec 29 points à 12/17.

🔥 @kylekuzma went for 29 PTS (12-17 FGM) for the @WashWizards as he logs his 8th straight 20+ point game! pic.twitter.com/ISmaeA69vw — NBA (@NBA) January 12, 2022

Phoenix calme Toronto, Chicago explose Detroit

- Fin de série pour les Raptors. Toronto restait sur 6 victoires consécutives en NBA et a chuté à domicile face à Phoenix. Les Canadiens ont pourtant marqué 15 paniers de plus et battu leur record de rebonds offensifs de la saison (22), tout en poussant les Suns à commettre 20 pertes de balle. Les chiffres ne font pas tout et la paire Devin Booker-Chris Paul a pris le dessus en fin de match.

Booker a fait virer Phoenix en tête sur un panier à 1 minute de la fin, pendant que CP3 finissait en double-double (15 points, 12 passes) et que Jae Crowder posait 19 points, son meilleur total de la saison.

- Une large victoire contre un rival historique, même à la dérive, et du repos pour les cadres : les Bulls ont passé une agréable soirée lors de la réception des Pistons. Emmenés par DeMar DeRozan (20 pts, 12 rbds, 7 pds) et Nikola Vucevic (22 pts), les joueurs de Billy Donovan ont collé une rouste à Detroit en ayant le loisir de faire souffler leurs stars avant un enchaînement un peu plus rude au niveau du calendrier.

Killian Hayes était titulaire pour Motown et a fini avec 8 points, 5 passes, 4 interceptions et 3 rebonds en 33 minutes lors de cette débâcle.

Coffey a frappé, Batum clutch

- On a connu des Clippers-Nuggets plus généreux en points marqués, mais cela importera peu aux Californiens. Los Angeles a réussi un joli coup en renversant Denver malgré un retard de 13 points à l'entame du 4e quart-temps. Les efforts de Nikola Jokic (21 points, 13 rebonds et 8 passes) n'ont pas payé, au contraire de ceux d'Amir Coffey (18 points) et Nicolas Batum (6 pts), auteurs de paniers à 3 points importants dans le money time pour mener les Clippers vers la victoire.