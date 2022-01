Nos 24 All-Stars 2022

A un peu plus d'un mois du All-Star Game 2022, la team s'est réunie pour vous proposer les All-Stars d'Antoine, Théo et Shaï, dans le 20e épisode de notre podcast.

Pour ce deuxième épisode de l'année, on a tout simplement décidé de vous livrer nos All-Stars à l'instant T. Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, ont comparé leurs sélections à un peu plus d'un mois du All-Star Game 2022 à Cleveland.

On attend vos avis et vos listes !

