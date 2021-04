La santé de Larry Nance inquiète et ce n’est pas lié au Covid

Plusieurs joueurs NBA ont eu des expériences douloureuses avec le Covid, qu'il s'agisse de la perte de proches ou de moments effrayants pour eux-mêmes. Souvent, les joueurs qui ont subi les effets les plus violents ont perdu beaucoup de poids en peu de temps, à l'image de Jimmy Butler ou Derrick Rose en début de saison. Larry Nance Jr pensait lui aussi qu'il avait été contaminé et subissait les désagréments liés à ce foutu virus.

Comment expliquer en effet qu'il ait perdu près de 10 kg en quelques jours et qu'il se sente dans un état aussi léthargique depuis plus d'une semaine ? Selon Chris Fedor de Cleveland.com, l'intérieur de 28 ans a passé plusieurs tests négatifs au Covid et les médecins qui s'occupent de son cas peinent à comprendre le mal dont il souffre. Larry Nance s'est fait diagnostiquer la maladie de Crohn (une inflammation chronique du système digestif) il y a quelques années déjà, mais celle-ci ne semble pas non plus être liée à son état actuel.

L'ancien joueur des Los Angeles Lakers a commencé à se sentir mal le 29 mars dernier, juste avant que son équipe n'affronte le Utah Jazz à Salt Lake City. Depuis, c'est allé de mal en pis et Nance est resté alité à Cleveland depuis ce jour. Perdre près de 10 kg en une semaine en ne s'alimentant presque pas, c'est forcément une situation inquiétante, que ce soit pour un athlète ou un individu lambda. Selon les mêmes sources, Larry Nance est en train de se requinquer, sans toutefois que la cause n'ait été identifiée.

On espère évidemment que son état de santé va s'arranger, lui qui tournait à 10 points et 7 rebonds de moyenne cette saison. Larry Nance est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Cavs, pour un deal global à 45 millions de dollars.