La séquence folle de 30 secondes entre Wembanyama et Jokic

Cette séquence impliquant Victor Wembanyama et Nikola Jokic est tout simplement folle.

Nikola Jokic était tout sourire après la séquence ahurissante de 30 secondes sur laquelle Victor Wembanyama a eu le temps de le contrer le double MVP, qui a répondu dans la foulée avec un dunk et de marquer 4 points cette nuit lors du match entre Denver et San Antonio. Le Joker en a même plaisanté avec le Français, en donnant l'impression de lui dire quelque chose du genre : "C'est pas bien ce que tu me fais gamin".

La séquence en continu

En 30 secondes, Victor Wembanyama a eu le temps de contrer deux fois Nikola Jokic et de marquer 4 points. Cette séquence est folle ! pic.twitter.com/zC49LDFAvG — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 3, 2024

La séquence en accéléré, avec l'interaction entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic

Vrai duel entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic pic.twitter.com/UqutVihAxd — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 3, 2024

Malgré cette séquence à l'avantage de Wembanyama, ce sont bien les Nuggets et leur double MVP qui l'ont emporté dans ce match, avec 42 points, 16 rebonds et 6 passes pour Nikola Jokic.