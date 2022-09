La Serbie passe à la trappe, ce sera France-Italie en quarts !

Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Comme trop souvent lorsqu'elle est favorite d'une compétition, la Serbie a été éliminée (94-86) prématurément en huitièmes de finale de l'Eurobasket 2022. C'est l'Italie, que l'on n'avait pas identifiée comme une vraie menace en début de tournoi, qui affrontera donc l'équipe de France en quarts de finale du tournoi, mercredi à 17h15.

Malgré le match de golgoth de Nikola Jokic (32 points, 13 rebonds et 4 passes) et une entame de match réussie (+8 à la fin du premier quart-temps, +6 à la pause), les Serbes ont complètement craqué en deuxième mi-temps et particulièrement dans le 4e quart. Le quatuor Spissu (22 pts), Melli (21 pts), Fontecchio (19 pts), Polonara (16 pts) a fait d'énormes dégâts pour choquer les observateurs.

L'Italie ne sera clairement plus à prendre à la légère pour les Bleus, qui se préparaient probablement à devoir affronter la Serbie dans la partie de tableau la plus relevée.

Après le succès poussif (94-88) de la Grèce face à la République tchèque (les Grecs étaient menés de 4 points à l'entame du 4e quart-temps), on connaît donc le programme des quarts de finale.

Mardi, à 17h15

Espagne - Finlande

Mardi, à 20h30

Allemagne - Grèce

Mercredi à 17h15

France - Italie

Mercredi, à 20h30

Slovénie - Pologne

