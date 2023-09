La Serbie sort le Canada avec un immense Bogdanovic !

Beaucoup s'étaient déjà préparés à une finale entre les Etats-Unis et le Canada pour cette Coupe du monde 2023. Il n'en sera rien et c'est de la faute des Serbes ! La Serbie a déjoué les pronostics et livré une véritable démonstration (95-86) pour faire chuter la bande à Shai Gilgeous-Alexander, assez décevant une fois n'est pas coutume, vendredi à Manille.

Il n'y a pas eu photo en termes d'intensité, défensive notamment; et de justesse. Les Serbes ont toujours semblé plus agressifs et déterminés que leurs adversaires du jour, ce qui n'était pas garanti tant les Canadiens avaient déployé des qualités dans ces domaines-là depuis le début du tournoi. Moins à l'aise avec l'arbitrage, moins tranchants globalement aussi, les joueurs de Jordi Fernandez ne pourront plus viser qu'une médaille de bronze, ce qui sera déjà un bel accomplissement pour la première compétition de ce groupe.

Un homme a plané sur ce match qui a permis aux hommes de Pesic de créer la surprise : Bogdan Bogdanovic. Le joueur des Atlanta Hawks a été immense de la première à la dernière minute, véritable poison pour des Canadiens impuissants face à sa panoplie offensive, et leader parfait d'une Serbie impitoyable. Avec 23 points à 5/8 à 3 points, l'arrière de 31 ans a régné en maître, aidé par ses camarades Milutinov (16 pts), Dobric (16 pts) et Guduric (12 pts) tous concernés pour calmer les timides tentatives de retour des Canadiens.

"Je suis si fatigué là... Mais heureux aussi, parce qu'on a battu une équipe incroyable, menée par Shai Gilgeous-Alexander. Chez nous, Aleksa Avramovic a décrypté son jeu pendant deux jours en regardant tous ses matches. Il m'a dit : 'crois moi, je vais lui voler un ballon'. Je crois qu'il lui en a volé deux, donc félicitations à lui", a expliqué Bogdan Bogdanovic après la rencontre.

Shai Gilgeous-Alexander, comme dit plus haut, a un peu raté son rendez-vous avec le dernier carré du Mondial. S'il a fini la rencontre avec 15 pts et 9 asts, le All-Star du Thunder n'a pas autant pesé qu'on pouvait le penser, RJ Barrett (23 pts) et Dillon Brooks (16 pts), qui va peut-être finir par arrêter de parler avant les matches en se rendant compte qu'il porte la poisse à son équipe, faisant de leur mieux pour répondre à la Serbie.

Bogdan 🔥 Bogdanovic (23 Pts., 3🎯, 4 Reb. 3 Ast. 28 Eff.) lidera a Serbia 🇷🇸 y avanza a la Final de la Copa del Mundo @FIBAWC 🏆👏 🔗https://t.co/7pXKTTjvAQ pic.twitter.com/B0m83pivZ0 — FIBA en español (@FIBA_es) September 8, 2023

Dominés au rebond (33 à 22) et étonnamment perméables en défense (la Serbie a shooté à 62% !), les Canadiens tenteront de se remobiliser pour affronter dès demain le perdant de l'autre demi-finale entre Team USA et l'Allemagne.