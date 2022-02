La sortie de la semaine : Air Jordan 1 Brotherhood

La présence de Michael Jordan lors du dernier All Star Game a été analysée, commentée, décortiquée et tout simplement surmédiatisée. Pour boucler la boucle de cette folle semaine, Jordan Brand va sortie une nouvelle version de la Air Jordan 1. Dénommée "Brotherhood", elle rend hommage aux années universitaires de MJ. Alors ok vous allez nous dire "et elles sont où les couleurs des Tar Heels de North Carolina ?". Le bleu et blanc, c'est une chose, mais ici on parle d'Omega Psi Phi, la "fraternité" de Jordan au sein d'UNC. Une confrérie de copains et une autre manière de vivre sa vie étudiante.

Du doré, du bordeaux et du blanc se partagent l'upper, sur du cuir d'excellente qualité. Le Nike Air est posé sur l'étiquette de la languette. Un mélange de couleurs inédit, qui fait néanmoins penser à l'édition mid "dia de los mertos" sortie en 2020.

La release de cette Jordan 1 Brotherhood est confirmée pour le 26 février, bien sur en édition limitée. Bonne chance à tous !

Les images de la Air Jordan 1 Brotherhood :