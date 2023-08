La sortie de la semaine : Nike Kobe 8 Protro Halo

Des Kobe pour tous ! Voici le slogan que nous attendions tant, et que Nike semble à demi mot promettre enfin aux fans du Black Mamba. Alors que de nombreuses silhouettes sont déjà annoncées pour les mois à venir, cette semaine c'est une très belle Kobe 8 qui sort dans les meilleurs shops.

Dénommé Halo, ce coloris est immaculé, en tissage blanc du sol au plafond, avec une petite touche de noir uniquement sous la semelle.

Comme toujours avec les modèles Protro, on garde le shape d'origine avec un petit umpgrade technologique. La semelle Lunarlon de 2012 est ici remplacée par le concept React qui a mille fois fait ses preuves, et est bien plus résistant dans le temps (la mousse Lunarlon avait réellement tendance à s'affaisser et à perdre en réactivité et amorti après de longues heures de pratique, ce qui posait bien sur problème à un grand nombre de joueurs).

Certes salissante si elle est portée notamment en extérieur, cette non moins superbe Kobe 8 "angélique" sortira le 23 août, comme toujours en quantité assez limitée.

Les images de la Nike Kobe 8 Halo