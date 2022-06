La sortie du jour : Air Jordan 9 Particle Grey

Vous vous êtes pris un gros L sur la collection Maison Chateau Rouge sortie ce matin ? Pas grave, vous pourrez largement vous rattraper sur une très belle Air Jordan 9 dénommée Particle Grey. Si historiquement la 9 est un peu boudée par les fans car non portée par MJ sur un parquet NBA suite à sa première retraite en 1993, elle reste iconique à bien des égards. Déjà par sa conception : dessinée par Tinker Hatfield, elle est ultra confortable, et si jamais vous n'avez jamais tenté de jouer avec, on vous conseille vraiment d'essayer c'est surprenant. De nombreuses inscriptions sont placées sous la semelle, et même un message en français. Et surtout, elle est loin d'être anecdotique puisque Jordan l'a portée durant sa période baseball aux Birmingham Barons (certes avec des crampons en dessous, mais ca compte quand même), et bien évidemment dans Space Jam, avant de switcher pour les Jordan 11 et dégommer les Monstas.

Ce coloris rappellera aux amateurs l'extraordinaire version "Johnny Kilroy" sortie il y a 10 ans, avec une toile premium rajouter sur l'upper. Le mélange de noir et gris est ultra classe, posé sur une semelle blanche et avec une touche de rouge sur la pastille du talon et l'étiquette de la languette.

Alors certes le prix pique un peu (219,99 €) mais c'est presque le même que la MCR, alors quitte à se rattraper, autant le faire à fond.

La sortie se fait donc le 24 juin et comme toujours en édition limitée sur l'application SNKRS et certains revendeurs.

Les images de la Air Jordan 9 Particle Grey