La sortie du jour : le grand retour de la Air Jordan 2 OG Chicago

La Air Jordan 2 a toujours été considérée (à tort) comme le parent pauvre de la folie rétro chez Jordan Brand. Pourtant en 2022 le modèle a bien été remis en avant, notamment avec quelques collabs bien juteuses (coucou Maison Chateau Rouge, coucou J Balvin), à tel point que la dernière sortie de fin d'année de la marque au Jumpman lui est entièrement dédiée.

C'est le coloris OG “White/Black-Varsity Red”, plus communément appelé Chicago qui fait aujourd'hui son grand retour. A l'époque cette Jojo avait été perçue comme un OVNI : le swoosh disparait (la mention Nike apparait juste sur le talon et la semelle), la paire est produite en Italie pour satisfaire les envies de beaux matériaux du joueur, et son look est innovant. Le logo Wings est le seul point commun avec la Jordan 1, mais la qualité est toute autre. Même la box est superbe, ce qui reste à souligner.

Retrouvez cette historique et très attendue Jordan 2 dans sa version la plus OG possible le 30 décembre chez vos revendeurs favoris.

Les images de la Air Jordan 2 Chicago :