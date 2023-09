La sortie du week end : Air Jordan 1 High OG Palomino

Si vous êtes un vrai sneakerhead, alors vous avez certainement déjà sorti cette phrase à votre entourage qui vous engueule parce que vous revenez avec une énième paire : "oui mais celle là je peux la mettre pour aller bosser..."

Et c'est bien ce que vous offre cette Air Jordan 1 nommée Palomino, qui vous rappellera le coloris Mocha sorti il y a quelques temps. Un mélange de cuir noir et nubuck marron qui donne un côté premium au premier regard. Nous vous le répétons une fois de plus : rien de tel qu'une Jordan 1 composée de seulement deux couleurs. La midsole est crème et l'outsole marron pour s'accorder à l'ensemble.

Il restait quelques paires disponibles ce matin sur les sites des meilleurs shops, alors ne trainez pas trop.

Les images de la Air Jordan 1 Palomino :