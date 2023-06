L’affiche du premier match estival de Victor Wembanyama avec les Spurs est déjà connue

L’excitation n’est pas encore retombée mais les choses sérieuses commencent pour Victor Wembanyama. Le premier choix de la draft 2023 va être très sollicité dans les prochains jours et il va aussi devoir trouver le temps de faire ses débuts avec les San Antonio Spurs en Summer League. Il a l’intention de se montrer sous sa nouvelle tunique, même si ce n’est que pour jouer un match ou deux. La NBA lui a donc prévu une belle affiche pour débuter sa carrière avec sa nouvelle équipe : un « choc au sommet » (toutes proportions gardées) contre les Charlotte Hornets.

Plus qu’une rencontre entre deux des formations les moins bien classées l’an passé, c’est surtout un duel à distance entre le Français et son dauphin le soir de la draft, l’Américain Brandon Miller. Ce dernier, comme beaucoup, aura sûrement à cœur de faire mieux que le natif du Chesnay, dont la « hype » quasiment sans précédent lui confère une cible dans le dos. C’est d’ailleurs une première opportunité de briller pour Wembanyama. Il avait déjà répondu aux attentes et à la pression de la meilleure manière lors des deux matches d’exhibition organisés à Vegas – où a justement lieu le match entre les Spurs et les Hornets – en tout début de saison dernière.

Victor Wembanyama, ces challenges qu’il va devoir surmonter en NBA

En réalité, San Antonio et Charlotte s’affronteront deux fois cet été : en ouverture de la Summer League de Sacramento le 3 juillet puis en coup d’envoi de celle de Las Vegas le 7 du même mois. La NBA ne sait pas encore lequel des deux matches sera joué par Victor Wembanyama puisque la franchise texane ne l’a pas encore décidé. Mais le joueur tout comme son coach Gregg Popovich ont assuré qu’il disputera l’une des compétitions estivales.

Le même soir, les Portland Trail Blazers de Scoot Henderson affronteront les Houston Rockets d’Amen Thompson. Cette affiche et celle entre Spurs et Hornets seront toutes les deux diffusées sur ESPN. Wembanyama pourrait aussi retrouver Henderson le 9 juillet. La Summer League a rarement été aussi attendue.