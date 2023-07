Damian Lillard tient absolument à ce que ses prétendants comprennent qu'il n'a que le Miami Heat en tête. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'agent du meneur des Portland Trail Blazers explique à tous ses courtisans qu'ils n'ont aucun intérêt à monter un trade pour le faire venir chez eux. Il leur expliquerait ainsi que s'il atterrit ailleurs qu'à Miami, Lillard ne sera pas dans les meilleures dispositions en termes de motivation et de bonne volonté.

Connaissant le bonhomme, on doute que s'il est transféré ailleurs qu'au Heat il se mette à traîner la patte ou pire. En revanche, ces injonctions font simplement partie de la tactique mise en place par son camp pour inciter Portland à accéder à sa requête. Le poker continue entre les deux parties, puisque Joe Cronin, le General Manager, fait passer le message qu'il prend son temps et qu'il négocie avec toutes les équipes capables de lui offrir le meilleur package possible pour Damian Lillard.

Comme on le dit chaque jour, dès que des nouvelles sortent dans ce dossier, il faut se préparer à ce que la résolution ne survienne pas tout de suite. Il est même possible que cela se poursuive pendant l'été et que "Dame" fasse toujours partie de l'effectif des Blazers en septembre, au démarrage du training camp.

Les Mavs se renforcent, Lillard snobe-t-il les Celtics ?