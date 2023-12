Lahaou Konaté offre 50 paires à Orly pour le “We Give it Back” de Rookicks

Le premier épisode de "We Give it Back", le nouveau format de Rookicks, avec Lahaou Konaté, est disponible.

Lahaou Konaté est un visage bien connu du basket français. L'international aux 18 sélections chez les Bleus, qui porte le maillot des Metropolitans de Boulogne-Levallois depuis 2020, a participé au nouveau format de ROOKICKS. Dans "We Give it back", des athlètes, artistes et créateurs à succès décident de rendre hommage à celles et ceux qui leur ont permis d'être là où ils en sont aujourd'hui.

Pour Lahaou Konaté, il s'agit de l'AS Orly Basket, le club de région parisienne dans lequel il a fait ses débuts sur le parquets. En collaboration avec Puma, l'arrière de 32 ans s'est ainsi rendu dans le 94 pour offrir 50 paires de basket et des tenues complètes aux joueurs de la section U15 de l'AOB.

Dans ce premier épisode de "We Give it Back", Rookicks a accompagné Lahaou Konaté pour cet échange et cette rencontre, suivis d'un petit workout avec l'ancien joueur d'Evreux, Nanterre, Le Mans ou Tenerife. Il est disponible ci-dessous en intégralité.