Lakers et Clippers vont avoir une belle surprise à partir du 15 avril

Alors qu'ils étaient toujours à huis clos au Staples Center, les Lakers et les Clippers vont pouvoir revoir leurs fans très prochainement

La Californie et plus globalement la NBA commence à voir le bout de cette crise sanitaire. La Ligue s'attendait à jouer sans public toute la saison. Et c'est finalement déjà une belle surprise de pouvoir voir quelques fans dans certaines enceintes, dont le Madison Square Garden. En revanche, il n'y avait toujours personne au Staples Center. Ou presque puisque la jauge était limitée à 50 invités.

Une chose qui sera désormais de l'histoire ancienne d'ici 15 jours. En effet, les deux résidants du Staples Center, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers vont pouvoir compter sur leurs fans dans la salle à compter du 15 avril. C'est à cette date qu'est prévu le Classique Lakers - Celtics. Trois jours plus tard, ce sera au tour des Clippers face au Wolves. En revanche, le nombre de spectateurs et le protocole prévus sont pour l'instant inconnus.

Quoi qu'il en soit, c'est déjà une excellente nouvelle pour les deux franchises de LA. Pour les autres équipes californiennes, à savoir les Kings et les Warriors, pas de nouvelles en ce sens même si un retour du public dans les salles se fera prochainement. Les Dubs sont par exemple en discussions avancées pour pouvoir rouvrir le Chase Center.