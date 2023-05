Les Los Angeles Lakers ont annoncé deux priorités sur cette intersaison : retenir Austin Reaves et Rui Hachimura. Mais quid de D'Angelo Russell ? Le meneur va également aborder l'été comme agent libre. Et il a visiblement de grandes attentes pour son futur contrat.

Est-ce que les Angelenos ont l'intention de lui offrir un tel deal ? Peut-être... mais il y a de sérieux doutes. Lors des Finales de la Conférence Ouest face aux Denver Nuggets (0-4), l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves a affiché des limites. Au point de se retrouver sur le banc au Game 4.

Et de son côté, le journaliste de The Athletic Shams Charania pense que les Lakers pourraient être agressifs sur le marché à ce poste de meneur. Les cibles idéales selon lui ? Kyrie Irving et Fred VanVleet.

"Au poste de meneur, D'Angelo Russell, sur un contrat max, a été mis sur le banc pour le dernier match de la saison. En Playoffs. Sur un Game 4. Que vont faire les Lakers à cette position ? Je pense qu'ils seront agressifs.

Kyrie ? Kyrie Irving est sur le marché, Fred VanVleet l'est aussi. Les deux doivent se trouver tout en haut de la liste. Je ne dis pas qu'une signature de l'un des deux aux Lakers est probable, mais à la place des Lakers, tu dois regarder si tu n'as pas une carte à jouer", a confié Charania.

Il s'agit clairement d'un dossier clé pour les Californiens. L'objectif semble évident : trouver un meneur capable de soulager LeBron James. Sur ces Playoffs, on a vu le King prendre du recul à la création.

Et à ce poste de meneur, Los Angeles a donc cruellement besoin d'un meilleur gestionnaire. Sans avoir mieux, les Lakers peuvent toujours conserver D'Angelo Russell. Mais autant jeter un coup d'œil sur le marché...

