Un fan des Lakers a encore planté un tir du milieu du terrain

En manque de réussite derrière la ligne à trois-points, les Los Angeles Lakers vont peut-être finir par embaucher leurs propres supporters. Ces derniers semblent être sacrément adroit de loin. De très loin même. Voilà deux soirs de suite que l'un des fans de la franchise californienne plante le tir du milieu du terrain, avec évidemment un gros chèque à la clé.

$25,000 🤑

For the 2nd game in a row, a @Lakers fan has cashed in a half-court shot! pic.twitter.com/0Ucx8LjUko

— NBA (@NBA) December 1, 2022