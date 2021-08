Pourquoi la patronne des Lakers est opposée au play-in

Comme LeBron James, Jeanie Buss n’est pas particulièrement fan du play in et la propriétaire des Lakers donne ses raisons.

Les stars NBA peuvent râler mais le play-in sera bel et bien reconduit la saison prochaine. Une formule installée depuis 2020 et développée un peu plus en profondeur lors du dernier exercice. Dans ce schéma, les équipes classées de la huitième à la dixième place s’affrontent pour les deux derniers strapontins en playoffs. LeBron James a déjà avoué ne pas aimer le format. Un avis qu’il partage avec la propriétaire des Los Angeles Lakers, Jeanie Buss.

« Je comprends pourquoi c’est un format excitant. Si nous avions perdu les deux matches [les Lakers, septièmes, ont fait le play in], nous n’aurions pas été en playoffs. Et ça, c’est une pilule difficile à avaler. Surtout quand vous avez été dans le top-8 toute la saison et que vous n’en êtes jamais sorti. (…) Je ne veux pas que deux matches réduisent à néant tout ce qui s’est fait pendant la saison. »

Cet argument se tient. Mais une équipe qui a passé toute la saison dans le top-8 devrait, a priori, avoir les armes pour gagner les matches de classement. Il n’y a probablement pas de formule parfaite. Mais l’engouement lié au play-in, du moins du côté des spectateurs, laisse penser que ce n’est peut-être pas le schéma le plus déconnant du monde.

