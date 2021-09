Une recrue aux Lakers, le successeur d’Alex Caruso ?

Les Los Angeles Lakers attirent une partie des meilleurs free agents disponibles chaque été. Mais ça n’empêche pas les dirigeants de surveiller avec attention l’évolution des joueurs moins cotés et non draftés. Ils restent à l’affût pour dénicher un bon coup. Et après Talen Horton-Tucker et Alex Caruso, ils estiment avoir trouvé un nouveau talent caché : Austin Reaves.

L’arrière de 23 ans n’a pas été drafté en juillet dernier. Mais les Lakers l’avaient invité à la Summer League avant de lui filer un « Two way contract », deal qui lui permet d’alterner entre la G-League et la NBA tout au long de la saison. Sauf qu’il s’est montré tellement convaincant depuis que le staff lui a finalement offert un contrat classique. Il est donc officiellement un joueur de Los Angeles.

The Los Angeles Lakers are planning to sign two-way guard Austin Reaves to a new two-year contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Reaves converted to a standard NBA contract, becomes Lakers‘ 14th roster spot. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2021

Second year on Austin Reaves’ deal will be a team option, sources said. Lakers have had success developing unheralded players such as Talen Horton-Tucker and Alex Caruso and view Reaves -- a 6-foot-5 guard -- in a similar mold. https://t.co/i1IMRiAOg1 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2021

Austin Reaves sort d’un cursus universitaire complet à Oklahoma (deux premières saisons à Wichita State). Il tournait à plus de 18 points par match l’an dernier. Avec des dimensions similaires à celles de Caruso, il essayera d’avoir plus ou moins le même rôle en sortie de banc maintenant que la coqueluche du Staples Center a rejoint les Chicago Bulls.

Mais la concurrence sera rude avec Kendrick Nunn ou encore Malik Monk. Pas sûr qu’il puisse avoir le même succès que Tucker ou Caruso. Mais on lui souhaite !

