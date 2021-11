Robert Horry allume les Lakers et leur attitude

Robert Horry connait la recette d'un titre NBA. Il en a gagné 7. En évoluant certes avec des grands joueurs - Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Tim Duncan - mais en apportant toujours sa pierre à l'édifice. Et quand il voit jouer les Los Angeles Lakers, l'une de ses anciennes franchises, il n'aperçoit pas une équipe capable d'aller au bout.

"Personne n'a peur des Lakers. Dès qu'ils mènent au score, ils commencent à rigoler, à faire plein de chichis... pour moi, ce n'est pas professionnel. Ils n'ont battu qu'une seule équipe de plus de 10 points et c'est Houston, la plus mauvaise formation de la ligue !"

Flamber n'a jamais empêché une équipe de gagner. Mais c'est vrai que dans le cas des Lakers, ça fait grincer des dents. Les Angelenos font les malins mais sans jamais donner l'impression d'être sereins. Ils ont déjà gaspillé plusieurs avances de plus de 15 points cette saison. Ils sont à la peine en attaque et en défense. Et malgré leur effectif XXL, personne n'a peur d'affronter ce groupe qui occupe la huitième place à l'Ouest avec 10 victoires et 11 défaites.