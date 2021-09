LaMarcus Aldridge pensait seulement à un retour chez les Nets

Contraint d'arrêter sa carrière la saison dernière en raison d'un problème cardiaque, LaMarcus Aldridge va finalement faire son retour en NBA. Après de nombreux tests médicaux, l'intérieur a eu l'autorisation pour reprendre la compétition.

Dans la foulée, l'ancien des San Antonio Spurs a très rapidement signé un contrat d'un an à 2,6 millions de dollars avec les Brooklyn Nets. Un retour pour le vétéran 36 ans, qui avait stoppé sa carrière après justement 5 matches aux Nets.

Et pour son retour, malgré notamment un intérêt des Chicago Bulls, LMA n'a pas hésité.

"J'ai pris ma retraite en avril sur la base de ce que je croyais être la décision de précaution la plus sage pour ma santé personnelle à l'époque. Mais des tests et des évaluations supplémentaires par plusieurs médecins de haut niveau ont convaincu les médecins, moi-même et les Nets que je suis entièrement autorisé et capable de revenir aux rigueurs de la NBA.

J'ai adoré mon bref passage à Brooklyn et je suis excité à l'idée de rejoindre l'équipe en quête d'un titre", a fait savoir LaMarcus Aldridge pour ESPN.