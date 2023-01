LaMelo Ball touché à la cheville… mais plus de peur que de mal ?

Comme son frère Lonzo Ball, LaMelo Ball a été enclin à de nombreuses blessures depuis son arrivée en NBA. Et il va encore une fois marquer un coup d'arrêt. Peut-être minime cette fois-ci. En effet, le meneur des Charlotte Hornets s'est fait mal à la cheville lors de la victoire de son équipe contre les Houston Rockets (122-117) la nuit dernière. Son coéquipier PJ Washington lui est retombé sur le pied et Ball semblait alors vraiment souffrant, au point de ne pas mettre de poids avec a jambe gauche. La franchise de Caroline du Nord parlait alors d'une entorse et leur star n'est pas revenue sur le parquet par la suite. Le joueur de 21 ans se voulait tout de même rassurant après coup.

« Je peux marcher et tout. On verra comment ça évolue. Mais je me sens déjà un peu mieux. Ce n’est pas comme les dernières fois », confie l’intéressé.

En effet, LaMelo Ball s’est déjà blessé deux fois à la (même) cheville cette saison. Des pépins physiques qui l'ont fait manquer 24 matches depuis le coup d'envoi de l'exercice en cours. Ball n'a joué que 21 matches avant celui de cette nuit et il affiche les meilleures moyennes de sa carrière avec 24 points, 5 rebonds et 8 passes. Il ne lui manque qu'une présence régulière dans la rotation pour potentiellement aider les Hornets à faire mieux qu'une quatorzième place à l'Est.