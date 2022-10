LaMelo Ball et Puma présentent la MB.02

Si le début de saison de LaMelo Ball reste encore très incertain sur le terrain, il n'en demeure pas moins présent dans la sneakersphere, en présentant son second modèle signature avec son équipementier Puma.

Fort du succès de la première mouture, le mois que l'on puisse dire c'est que l'adage selon lequel "on ne change pas une équipe qui gagne" a parfaitement été appliqué. En effet, tout l'ADN de la version 1.0 se retrouve dans cette MB.02. Visuellement déjà, le shape est sensiblement le même, avec cette tige mid, le mesh qui garantit la légèreté et le fuse pour la durabilité (et le clin d'oeil aux nombreux tatouages du joueur). La semelle quant à elle sera dotée de la mousse NITRO, et d'un caoutchouc très adhérent pour permettre de violents et précis changements de direction.

Oubliées les mésaventures avec la marque honnie du paternel Big Baller Brand, le plus jeune des frangins Ball repose ses visuels enflammés sur l'upper, avec une seconde couleur sur l'intérieur du pied, et son désormais fameux logo RARE.

Rendez-vous le 21 octobre pour vous procurer cette MB.02 qui devrait confirmer l'essai !

Les images de la Puma MB.02