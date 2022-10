LaMelo Ball blessé, les Hornets bientôt en mode tanking ?

Les Charlotte Hornets ont échoué dans leur quête de playoffs la saison dernière. Ils ont tout de même décroché 43 victoires avant de sortir lors du play-in. Ils risquent d’avoir du mal à faire mieux en 2023. Leurs concurrents directs se sont renforcés tandis que l’équipe semble plafonner avec aussi la perte de Miles Bridges, non resigné après avoir été accusé de violences sur sa compagne. Il leur reste LaMelo Ball, Terry Rozier, le fantôme de Gordon Hayward et le reste de l’effectif est plutôt bancal.

Sauf qu’ils viennent justement de perdre leur meneur fantasque. LaMelo s’est blessé à la cheville lors du match de présaison contre les Washington Wizards. La gravité exacte du pépin physique n’est pas encore connue mais il pourrait manquer quelques matches. Les Hornets espèrent évidemment que ça ne sera pas trop grave. Le joueur va passer une IRM ce mardi.

On imagine déjà que la franchise va prendre toutes ses précautions avec LaMelo Ball. Quitte à ce qu’il rate quelques rencontres. De toute façon, c’est l’année pour ne pas se précipiter, ne pas gagner trop de matches… et viser un certain Victor Wembanyama. Même au complet, l’équipe devrait squatter le bottom-5 de sa Conférence. Mais avec un Melo absent de temps en temps et éventuellement un transfert de Gordon Hayward ou Terry Rozier, Charlotte pourrait soudainement viser la dernière place…