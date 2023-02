Fin de saison confirmée pour LaMelo Ball

UPDATE : Sans aucune surprise, les Charlotte Hornets ont confirmé que LaMelo Ball ne rejouerait plus cette saison. Le meneur All-Star s'est fracturé la cheville droite contre Detroit la nuit dernière, lui qui restait sur de très bons matches ces derniers temps.

Sportivement, cela risque ironiquement d'éviter aux Hornets de gagner trop de matches et de voir baisser leurs chances de drafter Victor Wembanyama à la fin de la saison.

Hornets All-Star LaMelo Ball will miss the remainder of the season with his fractured right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ball has had multiple left ankle sprains this season before suffering the right ankle fracture on Monday night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023